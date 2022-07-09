В Индии захотели развивать фармацевтический бизнес в России

Индия намерена развивать фармацевтический бизнес в России, в том числе допускает возможность развития поставок произведенных в РФ лекарств в Африку и Азию, сообщил руководитель индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.

«Надеюсь, мы сумеем успешно развивать двусторонние бизнес-отношения и строить больше предприятий, чтобы не только торговать с Россией и странами СНГ, но и экспортировать лекарства из РФ в страны Африки. Это – наше общее будущее», – уверен Котвани. «Нам нужна поддержка российского правительства и российского рынка, чтобы ускорить процесс. Уже в 20-х числах июля состоится большая российско-индийская конференция фармацевтического бизнеса. Хочется верить, будет какое-то движение вперед», – добавил он РИА «Новости».

Бизнесмен добавил, что в новых условиях, когда для многих российских компаний отрезаны европейские рынки, «успешные российские бизнесмены должны думать о расширении производства» в других регионах. «В новых условиях для них откроется индийский рынок, а значит, выход в южноазиатский регион. И почему нужно думать только про миллиард людей, живущих в Европе и Америке? Ведь можно обратить внимание на остальные 6 миллиардов из других стран», – сказал Котвани.

«Индийцы верят: если одна дверь закрыта, открываются другие. Да, Евросоюз закрыл свою дверь, зато открылись двери в Индию, Китай, Иран, Турцию и так далее. Все виды бизнеса возможны, и пожалуй, россиянам стоит проводить свою миссию в Индии, сосредоточиться на этой стране», – резюмировал он.

Тему увеличения двустороннего товарооборота, в том числе за счет наращивания поставок фармацевтической продукции в Россию в начале июля по телефону обсудили лидеры РФ и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди.

Ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга отмечал, что из 215 стратегически важных препаратов 80% производятся на территории нашей страны, что, по его словам, является очень хорошим показателем.

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