Байден потерялся в пространстве после выступления в штаб-квартире ЦРУ

Президент США Джо Байден после выступления в штаб-квартире Центрального разведуправления потерялся в пространстве и не сразу смог найти выход с трибуны.

Видео публикует RT.

Подобные инциденты происходят с Байденом регулярно. Так, накануне президент США, выступая по телевидению, повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером.

В ходе выступления в штаб-квартире ЦРУ Байден заявил, что разведка США заранее предоставила Вашингтону сведения о планах РФ по Украине. Кроме того, Байден поблагодарил агентов за службу, отметив под одобрительный смех собравшихся, что не все 75 лет мог наблюдать за ее историей, а лишь 52 года.

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