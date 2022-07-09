Байден потерялся в пространстве после выступления в штаб-квартире ЦРУ
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Президент США Джо Байден после выступления в штаб-квартире Центрального разведуправления потерялся в пространстве и не сразу смог найти выход с трибуны.
Видео публикует RT.
Подобные инциденты происходят с Байденом регулярно. Так, накануне президент США, выступая по телевидению, повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером.
В ходе выступления в штаб-квартире ЦРУ Байден заявил, что разведка США заранее предоставила Вашингтону сведения о планах РФ по Украине. Кроме того, Байден поблагодарил агентов за службу, отметив под одобрительный смех собравшихся, что не все 75 лет мог наблюдать за ее историей, а лишь 52 года.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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