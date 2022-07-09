 

Байден потерялся в пространстве после выступления в штаб-квартире ЦРУ

09.07.2022, 9:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден после выступления в штаб-квартире Центрального разведуправления потерялся в пространстве и не сразу смог найти выход с трибуны.

Видео публикует RT.

Подобные инциденты происходят с Байденом регулярно. Так, накануне президент США, выступая по телевидению, повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером.

В ходе выступления в штаб-квартире ЦРУ Байден заявил, что разведка США заранее предоставила Вашингтону сведения о планах РФ по Украине. Кроме того, Байден поблагодарил агентов за службу, отметив под одобрительный смех собравшихся, что не все 75 лет мог наблюдать за ее историей, а лишь 52 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06.22 / АПЛ «Красноярск» впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море

23.09.21 / Путин выразил надежду на скорое вступление в силу Договора о запрете ядерных испытаний

20.02.21 / Алесю Кафельникову обвинили в насилии над слоном

25.06.20 / Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить несовершеннолетних родственников Захарова

08.12.21 / Le Figaro – «деньги тратятся впустую» — общественные организации попросят правительство взять под опеку бюджет Парижа

29.09.21 / France 24 – вернули кубок домой — Франция впервые за восемь лет победила в престижном кулинарном конкурсе

14.08.20 / Симоньян призвала «вежливых людей» навести порядок в Белоруссии

07.01.21 / Трампа потребовали отстранить от должности президента США

17.05.22 / Эксперт: Нейтральная Швейцария заколебалась

08.04.21 / Лавров опроверг «войну вакцин» между Россией и Китаем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика