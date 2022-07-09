 

Опоздание на работу станет административным правонарушением

09.07.2022, 9:32, Разное
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С целью повышения эффективности труда и снижения его стоимости в кризисных условиях власти запланировали ряд изменений в Трудовой кодекс.

Работодатели смогут оформлять в отношении сотрудников административные протоколы и даже инициировать уголовные дела.

Согласно проекту поправок в ТК, неоднократное опоздание на работу предложено сделать административным правонарушением. Сигналы о саботаже, преступной халатности при исполнении рабочих обязанностей, намеренном или ненамеренном вредительстве могут стать поводом для начала уголовного преследования.

Ожидается, что нововведения повысят эффективность труда и ответственность рядовых исполнителей. Их имплементации особенно ожидают руководители и менеджеры IT-компаний – по словам собеседника нашего издания, работающего в этой сфере, это буквально открывает путь к «административочке за заваленный релиз», а также даст возможность «отправить особо злостных любителей накосячить не просто на биржу труда, но и на нары».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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