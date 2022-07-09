Непутевые мужья и свадьба с мужчиной на 20 лет моложе: как Ахеджакова нашла любовь в 63 года

Лия Ахеджакова не из тех, кто любит говорить о личной жизни, хотя похвастаться ей есть чем. Уже два десятилетия звезда счастлива в браке с фотографом Владимиром Персияниновым, который моложе ее на 20 лет. Впрочем, любовные дела артистки далеко не всегда складывались легко. В свое время она пережила два развода и была уверена, что уже не встретит настоящую любовь.

В первый раз Лия Ахеджакова пошла в загс еще в молодости. С будущим мужем, актером Валерий Носиком, она познакомилась во время работы в ТЮЗе. Коллеги закрутили роман, быстро поженились, но совместная жизнь не сложилась. Носик оказался далеко не самым примерным семьянином.

Молодой супруг злоупотреблял алкоголем, пропадал на пьяных посиделках, а потом и вовсе нашел любовницу – коллегу Марию Стерникову. Когда измена благоверного вскрылась, Ахеджакова оставила ему двухкомнатную квартиру, купленную на деньги ее родителей, и ушла. Горевать долго не пришлось – вскоре на горизонте появился следующий будущий муж.

Во второй раз артистка связала себя узами брака с художником Борисом Кочейшвили. Увы, этот союз тоже не принес ей счастья. Пока Борис страдал из-за невостребованности своего творчества, Лия была кормильцем в семье и изо всех сил помогала мужу пробиться. Со временем второй брак распался, но причины Ахеджакова так и не раскрыла. Известно только, что супруг ее чем-то обидел.

После двух разводов актриса надолго оставила попытки наладить личную жизнь. Знаменитость не вступала в отношения около 10 лет и успела свыкнуться с мыслью, что уже не встретит настоящую любовь. Все изменилось, когда в ее жизни появился фотограф Владимир Персиянинов, который моложе ее на 20 лет.

Артистка познакомилась с обаятельным мужчиной, когда ей было уже за 60. К тому моменту Ахеджакова зареклась больше не выходить замуж, однако Персиянинову удалось убедить ее в серьезности своих намерений. В 2001 году влюбленные поженились и с тех пор не расставались.

С третьим мужем Лия Ахеджакова счастлива по сей день. Если поначалу многие подозревали Владимира в неискренности, то со временем сомнения исчезли сами собой. Мужчина остается в тени известной жены, не лезет в шоу-бизнес и стремится к публичности. Супруги наслаждаются совместной жизнью в загородном доме, вместе занимаются садоводством и часто принимают у себя гостей.