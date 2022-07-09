 

Байдена уличили во лжи вдове Маккейна

09.07.2022, 8:35, Новости дня
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Президент США Джо Байден солгал про свое отношение к покойному сенатору Джону Маккейну, когда вручал Президентскую медаль Свободы его вдове Сидни, информирует Fox News.

«Я никогда не переставал восхищаться Джоном. Никогда в жизни не говорил о нем ничего плохого, потому что я знал о его чести, мужестве и преданности делу», – сообщил Байден во время вручения награды.

При этом телеканал напомнил, что во время предвыборной гонки в 2008 году нынешний хозяин Белого дома, выдвигавшийся на пост вице-президента от демократов, неоднократно грубо высказывался о покойном сенаторе, претендовавшем на пост главы страны от республиканцев, передает РИА «Новости».

Так, в ответ на неоднократные высказывания Маккейна, называвшего себя «индивидуалистом» внутри собственной партии, Байден заявил, что республиканец не может претендовать на эту роль, так как всегда был «мальчиком на побегушках».

Он также в резкой форме выражал сомнения, что Маккейн соответствует ожиданиям избирателей. «Тот, кого ищут большинство американцев, – человек с твердой рукой, лидер, оптимист, а не злой мужик, постоянно меняющий свое мнение», – сообщил Байден.

Также в том же году демократ заподозрил воевавшего во Вьетнаме Маккейна в трусости, после того как тот раскритиковал Барака Обаму во время митинга. По мнению Байдена, республиканец должен был высказать все своему оппоненту в лицо.

Напомним, 81-летний Маккейн умер в августе 2018-го после года борьбы с агрессивной формой рака мозга.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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