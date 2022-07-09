Пушков заметил странность в убийстве Абэ

Сенатор Алексей Пушков указал на странность в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Убийство Абэ. Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально…» – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Накануне начальник охраны первого президента РФ Бориса Ельцина и экс-депутат Александр Коржаков заявил, что убийство Абэ стало возможным из-за недостаточно плотной охраны.

Напомним, Абэ погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Похороны экс-премьера пройдут 12 июля.

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. На допросе он рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи – по версии убийцы, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, которой мать Ямагами «сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос».

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