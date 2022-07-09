 

Защитник русской культуры по ошибке напал на человека, сжигавшего книги Акунина

09.07.2022, 7:32, Разное
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Профессиональный защитник русской культуры из Барнаула попал в неловкую ситуацию, когда увидел человека, сжигавшего в своём дворе книги Бориса Акунина.

Подумав, что имеет дело с русофобом, он напал на сжигателя, после чего завязалась драка.

После непродолжительной потасовки диалог продолжился уже в словесной форме. Сжигатель объяснил нападавшему, что Акунин – никакой не русский. Инициатор драки принес извинения и пообещал помочь с дальнейшими поисками на территории города «предательской» литературы.

– Мы не только книги Акунина сжигаем, – объяснили местные активисты в интервью. – К примеру, мы также уничтожаем все записи выступлений Максима Галкина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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