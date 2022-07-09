В Кремле указали на «тоталитарную суть квазидемократии» Канады

Посольство РФ в Оттаве раскритиковало антироссийские санкции Канады, включающие в себя рестрикции против СМИ, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Посольство заявило, что «антироссийский выпад режима Трюдо» в очередной раз доказал «бессилие официальной Оттавы», которая боится «слышать правду о ситуации в Украине и вокруг нее», а потому вводит санкции «в отношении представителей СМИ». «Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадской квазидемократии», – приводит ТАСС текст заявления посольства.

Дипломаты назвали «беспрецедентным» включение в санкционный список патриарха. Российская сторона заявила, что «это кощунственный акт против предстоятеля Русской православной церкви, имеющей сотни миллионов последователей по всему миру». Посольство считает, что «Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий». Подчеркивается, что «ответ РФ на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать».

Напомним, Канада внесла в санкционные списки 29 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе патриарха Кирилла, российских журналистов, российские СМИ, Россотрудничество и Роскомнадзор. Также Канада запретила импорт золота из России.

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