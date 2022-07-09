 

В Кремле указали на «тоталитарную суть квазидемократии» Канады

09.07.2022, 7:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Посольство РФ в Оттаве раскритиковало антироссийские санкции Канады, включающие в себя рестрикции против СМИ, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Посольство заявило, что «антироссийский выпад режима Трюдо» в очередной раз доказал «бессилие официальной Оттавы», которая боится «слышать правду о ситуации в Украине и вокруг нее», а потому вводит санкции «в отношении представителей СМИ». «Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадской квазидемократии», – приводит ТАСС текст заявления посольства. 

Дипломаты назвали «беспрецедентным» включение в санкционный список патриарха. Российская сторона заявила, что «это кощунственный акт против предстоятеля Русской православной церкви, имеющей сотни миллионов последователей по всему миру». Посольство считает, что «Канада не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий». Подчеркивается, что «ответ РФ на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать».

Напомним, Канада внесла в санкционные списки 29 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе патриарха Кирилла, российских журналистов, российские СМИ, Россотрудничество и Роскомнадзор. Также Канада запретила импорт золота из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12.20 / Трамп счел карантин из-за COVID хуже самого вируса

04.08.21 / Билеты на чемпионский бой Усик – Джошуа продали за сутки

29.08.21 / Беспилотники помогут искать новые месторождения нефти

23.05.21 / Кличко стал победителем премии “Человек года 2020” в номинации “Мэр года”

19.11.21 / Стало известно, чем опасны испытания противоспутникового оружия

19.01.21 / Представлен «неубиваемый» кнопочный смартфон Ulefone Armor Mini 2

30.04.21 / Украина выразила соболезнование Израилю из-за трагедии на горе Мерон

03.07.21 / Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов

06.02.22 / В США увязали с Украиной и НАТО возможный перенос ядерных учений России

31.10.21 / Спикер “Талибана” заявил, что непризнание правительства талибов в Афганистане “может превратиться в проблему для всего мира”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика