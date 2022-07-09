Объявлена дата похорон Синдзо Абэ

Похороны экс-главы правительства Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля, сообщают информационные агентства.

Абэ похоронят в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Тем временем сотни людей потоком идут к месту нападения на бывшего премьер-министра, чтобы возложить цветы и помолиться. За неполные 10 минут цветов на столе под установленным специально тентом стало так много, что сотрудникам коммунальной компании пришлось дважды убирать их в картонные коробки и уносить в сторону, чтобы ожидающие своей очереди люди могли подойти и почтить память Абэ. Очередь растянулось на несколько десятков метров, передает РИА «Новости».

Напомним, Абэ погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии.

На допросе он рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи – по версии убийцы, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, которой мать Ямагами «сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос». Речь идет о некой религиозной организации. На допросе Ямагами признался, что изначально планировал нападение на главу религиозной организации.

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