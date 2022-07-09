И мы докатимся до «ценностей»
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что было бы правильным ввести в России запрет пропаганды «нетрадиционных ценностей». За это будут сажать?
– С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились, – написал он в своем Telegram-канале.
Перечень традиционных ценностей:
- жизнь
- достоинство
- права и свободы человека (sic!)
- патриотизм
- гражданственность
- служение Отечеству
- ответственность за судьбу Отечества
- высокие нравственные идеалы
- крепкая семья
- созидательный труд
- приоритет духовного над материальным
- гуманизм
- милосердие
- справедливость
- коллективизм
- взаимопомощь
- взаимоуважение
- историческая память
- преемственность поколений
- единство народов России
Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей:
- культ эгоизма
- культ вседозволенности
- культ безнравственности
- отрицание идеалов патриотизма
- отрицание идеалов служения Отечеству
- отрицание идеалов продолжения рода
- отрицание идеалов созидательного труда
- отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю
- отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру
Источники угроз традиционным ценностям:
- деятельность экстремистских организаций
- деятельность террористических организаций
- действия США
- действия союзников США
- действия транснациональных корпораций
- действия иностранных некоммерческих организаций
- реформы в области образования, проводимые без учёта традиций
- реформы в области науки, проводимые без учёта традиций
- реформы в области культуры, проводимые без учёта традиций
- реформы в области информационной деятельности, проводимые без учёта традиций
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