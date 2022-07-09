 

И мы докатимся до «ценностей»

09.07.2022, 7:17, Разное
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что было бы правильным ввести в России запрет пропаганды «нетрадиционных ценностей». За это будут сажать?

– С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились, – написал он в своем Telegram-канале.

Перечень традиционных ценностей:

  • жизнь
  • достоинство
  • права и свободы человека (sic!)
  • патриотизм
  • гражданственность
  • служение Отечеству
  • ответственность за судьбу Отечества
  • высокие нравственные идеалы
  • крепкая семья
  • созидательный труд
  • приоритет духовного над материальным
  • гуманизм
  • милосердие
  • справедливость
  • коллективизм
  • взаимопомощь
  • взаимоуважение
  • историческая память
  • преемственность поколений
  • единство народов России

Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей:

  • культ эгоизма
  • культ вседозволенности
  • культ безнравственности
  • отрицание идеалов патриотизма
  • отрицание идеалов служения Отечеству
  • отрицание идеалов продолжения рода
  • отрицание идеалов созидательного труда
  • отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю
  • отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру

Источники угроз традиционным ценностям:

  • деятельность экстремистских организаций
  • деятельность террористических организаций
  • действия США
  • действия союзников США
  • действия транснациональных корпораций
  • действия иностранных некоммерческих организаций
  • реформы в области образования, проводимые без учёта традиций
  • реформы в области науки, проводимые без учёта традиций
  • реформы в области культуры, проводимые без учёта традиций
  • реформы в области информационной деятельности, проводимые без учёта традиций


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