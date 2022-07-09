И мы докатимся до «ценностей»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что было бы правильным ввести в России запрет пропаганды «нетрадиционных ценностей». За это будут сажать?

– С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились, – написал он в своем Telegram-канале.

Перечень традиционных ценностей:

жизнь

достоинство

права и свободы человека (sic!)

патриотизм

гражданственность

служение Отечеству

ответственность за судьбу Отечества

высокие нравственные идеалы

крепкая семья

созидательный труд

приоритет духовного над материальным

гуманизм

милосердие

справедливость

коллективизм

взаимопомощь

взаимоуважение

историческая память

преемственность поколений

единство народов России

Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей:

культ эгоизма

культ вседозволенности

культ безнравственности

отрицание идеалов патриотизма

отрицание идеалов служения Отечеству

отрицание идеалов продолжения рода

отрицание идеалов созидательного труда

отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю

отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру

Источники угроз традиционным ценностям: