 

Огромный череп «снежного человека» нашли в Канаде

09.07.2022, 6:24, Разное
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Некоторые люди убеждены, что «большой череп примата», найденный в канадском лесу, может быть доказательством существования снежного человека, хотя другие настроены крайне скептически, пишет Daily Star.

В Интернете поднялся ажиотаж по поводу потенциального прорыва в охоте на снежного человека после того, как в североамериканском лесу был обнаружен «большой череп примата».

Шокирующая находка была сделана Койотом Питерсоном, американским ютубером, преподавателем дикой природы и ведущим телешоу «Планета животных» Койотом Питерсоном.

Он опубликовал фотографии в Facebook и объяснил, что нашел череп во время недавней экспедиции в Британской Колумбии, Канада.

Он также был обеспокоен тем, что правительство может попытаться «заблокировать отснятый материал», но настоял, чтобы ролики были загружены на его канал YouTube Brave Wilderness.

Он написал: «Держали это в секрете несколько недель… ДА, у меня есть череп, в настоящее время он находится в безопасном месте в ожидании осмотра приматолога. Абсолютно нереально… мы думали, что это череп медведя, когда нашли его, я могу на 100% гарантировать, что это не так».

«Череп был найден частично погребенным под землей в глубоком лесном ущелье после сильного шторма на северо-западе Pac, где явно была потревожена куча деревьев и земли».

«Я уверен, что эти фотографии будут удалены … как, вероятно, и видео чиновниками правительства или государственного парка… но череп в безопасности. Я не знаю, так ли это, как вы все думаете … но я не могу объяснить обнаружение черепа примата на северо-западе Pac, не задаваясь вопросом!».

Некоторые люди убеждены, что эта находка доказывает существование снежных людей.

Один человек прокомментировал: «Я думаю, что тайна снежного человека наконец разгадана».

Второй сказал: «Что это за животное, черт возьми. Мне очень любопытно, я хочу знать, что это такое».

«Это могут быть останки примата, сбежавшего из местного заповедника … или что-то примечательное», – сказал третий.

Однако некоторые считают, что это не настоящий череп.

Один из них написал: «За эти годы мы очистили тысячи черепов – у черепов, найденных природой очищенными, как этот, почти всегда выпадают зубы. Это не настоящий череп, поэтому зубы у него не выпадали».

«Я предполагаю, что кто-то в этом районе незаконно завел гориллу и выпустил ее на свободу, когда она стала злой, вместо того, чтобы позвонить властям, потому что у них были бы большие проблемы из-за этого», – предположил другой.



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