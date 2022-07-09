Ванга о будущем мироустройстве

Знаменитая болгарская предсказательница Ванга много говорила о политическом мироустройстве в ближайшие годы.

Ванга уже не раз точно предсказывала те или иные события. Например, провидица якобы отчетливо видела распад СССР, войну в Афганистане, теракт 11 сентября в США и даже военные действия в Украине .

Из-за этого она заставляла верить в свои способности даже ярых скептиков, которые изначально смеялись над предсказательницей.

– Будет много воды и огня, — говорила провидица.

Кроме того, по словам ее переводчика Тодора Тодорова, люди будут «делить ледяную землю». Однако до сих пор неизвестно, что именно Ванга имела ввиду.

Скорее всего, речь идет о мироустройстве, геополитике и отношениях между странами. Наиболее точно сейчас сказать нельзя, но в любом случае людям нужно задуматься над тем, о чем предупреждала мудрая бабушка из Болгарии.