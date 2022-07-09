Ядерная война спровоцирует наступление «Малого ледникового периода»

Угроза ядерной войны является самой острой со времен холодной войны, поэтому команда ученых по-новому взглянула на эту мрачную тему. Что произойдет, если в современном мире начнут летать атомные бомбы?

В исследовании, опубликованном в журнале AGU Advances, подробно описывается, как атомная война, включающая обмены между любой из девяти ядерных держав мира, приведет к выбросу в верхние слои атмосферы колоссального количества сажи и дыма. Выбросы закроют солнце, что приведет к резкому падению глобальной температуры на 7,2 ° C в течение месяца и возможному неурожаю.

Океаны могут пострадать еще сильнее, а последствия ядерной войны продлятся десятилетия, если не столетия, потенциально погрузив мир в «малый ядерный ледниковый период».

Температура океана резко упадет, особенно в северных частях мирового океана, где растущая площадь морского льда приведет к замерзанию вод вокруг крупных портов, включая Пекинский порт Тяньцзинь, Копенгаген и Санкт-Петербург, что создаст дополнительную нагрузку на мировую торговлю.

Сильное замерзание океана и недостаток солнца приведут к массовому вымиранию морских водорослей. Поскольку они находятся в основе большей части морской пищевой сети, океаны будут голодать, что приведет к почти полному исчезновению рыболовства и аквакультуры.

Эти катастрофические последствия будут ощущаться во всех сценариях, изученных командой. Они также могут ощущаться по всему миру, независимо от того, где в мире обозначены бомбы.

– Не имеет значения, кто кого бомбит. Это могут быть Индия и Пакистан или НАТО и Россия. Как только дым попадает в верхние слои атмосферы, он распространяется по всему миру и затрагивает всех, – заявляет ведущий автор исследования из Университета штата Луизиана Шерил Харрисон.

В ходе нового исследования ученые провели ряд компьютерных симуляций для изучения воздействия различных сценариев ядерной войны на системы Земли с учетом современных возможностей ведения ядерной войны.

В настоящее время в мире насчитывается около 13 000 единиц ядерного оружия, распределенных между девятью странами (хотя многие из этих боеголовок технически «списаны» и более активно откладываются). Подавляющее большинство боеголовок находится в США и России, в то время как чуть более 1000 находятся во Франции, Китае, Великобритании, Пакистане, Индии, Израиле и Северной Корее.

Одним из самых важных столкновений, которые эксперты смоделировали, был обмен ядерными ударами между США и Россией. В одном из этих сценариев они представляли, как Россия и США используют 4400 единиц ядерного оружия мощностью 100 килотонн против крупных городов и промышленных районов друг друга. По их оценкам, это приведет к пожарам, выбрасывающим 149 миллиардов килограммов дыма и сажи в верхние слои атмосферы.

Даже если бы между Индией и Пакистаном произошла небольшая ядерная война, последствия были бы глобальными и катастрофическими. Теоретически, эти две страны могли бы взорвать около 500 ядерных зарядов мощностью 100 килотонн, создав до 46 миллиардов килограммов дыма и сажи, что также остановило бы поступление жизненно важного количества солнечного света на Землю.

В целом, результаты исследования ясны: планете необходимо любой ценой избежать ядерной войны.

– Мы можем и должны … сделать все возможное, чтобы избежать ядерной войны. Слишком вероятно, что последствия будут глобально катастрофическими, – добавляет Харрисон.