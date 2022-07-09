Канада и Германия приблизились к соглашению по турбине для «Северного потока»

В ближайшие несколько дней может быть принято положительное решение по вопросу возвращения в Россию из Канады газовой турбины для трубопровода «Северный поток», сообщили в канадской администрации.

Канада и Германия близки к достижению договоренности, сейчас они ведут переговоры с Украиной, которая против возвращения турбины. Однако, как пишет Globe and Mail, «еще многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».

Канада заявляет, что у РФ есть «еще одна дополнительная турбина», которую российская сторона «может ввести эксплуатацию». Оттава утверждает, что, отказываясь от такого шага, Москва пытается «оказать экономическое давление на Европу». Возврат российской турбины призван во многом «устранить этот рычаг давления», указывает источник газеты.

Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.

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