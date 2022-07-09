 

Известный по сериалу «Клан Сопрано» актер умер в доме престарелых в США

09.07.2022, 5:45, Новости дня
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Американский актер Тони Сирико, который известен по роли Поли Галтиери в культовом криминально-драматическом телесериале канала HBO «Клан Сопрано», умер в возрасте 79 лет, сообщил его менеджер.

Сирико скончался в пятницу в доме престарелых в штате Флорида. Последние годы он страдал деменцией. Причина смерти не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Сирико также снимался в фильме «Славные парни», сериале «Лиллехаммер» и других.

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