 

Кремль указал на угрозу из-за поставок Киеву западного оружия

09.07.2022, 5:45, Новости дня
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Поставки Западом оружия Украине создают угрозу для всего мира, так как это оружие «всплывает в других частях света», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что об этой проблеме «говорят многие наблюдатели и обозреватели». По его словам, «это действительно большая угроза для всего мира». Он посетовал, что Запад «старается относиться» к ней «недолжным образом или попросту ее не замечать», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

«Мы стараемся опираться на факты, факты такие нам известные, мы делились ими в Совбезе с нашими коллегами», – сказал Полянский, добавив, что российская сторона продолжит «эту тему поднимать при удобном случае». Сейчас «на повестке нет заседания по Украине в ближайшей перспективе». «Но если будет и если будет какой-то повод его созвать, то мы обязательно эту тему будем поднимать», – сказал он.

Напомним, СМИ пишут, что российским войскам удалось взять в качестве трофея в Украине французские гаубицы «Цезарь», причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены у коррумпированных украинских военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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