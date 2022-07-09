Названы способные наблюдать за спецоперацией в Украине российские спутники
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Как минимум три вида российских космических аппаратов могут следить за ходом спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Делать снимки Украины могут спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус» и «Метеор». Кроме того, зона спецоперации может попадать на изображения, сделанные аппаратом «Арктика-М». Однако «Арктика-М» расположен на высокой орбите, передает ТАСС.
Напомним, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российские спутники снимают территорию украинских центров принятия решений, геоаналитика в режиме реального времени передается «туда, где она сейчас более всего нужна».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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