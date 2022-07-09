Латвийская столица перестала размещать украинских беженцев

Рижское самоуправление перестало принимать новых украинских беженцев, поскольку физически не хватает мест для их расселения. Как пишет ERR, в последние дни в Центр поддержки беженцев с просьбой помочь с жильём обратилось свыше 200 человек, но всем им было предложено отправиться в другие муниципалитеты.



AP

Рижское самоуправление больше не принимает новых украинских беженцев, так как мест для расселения не хватает физически. Как передаёт ERR, в последние дни в Центр поддержки беженцев с просьбой помочь с жильём обратилось свыше 200 человек, но всем им было предложено отправиться в другие муниципалитеты.

С 1 по 6 июля в Центре поддержки помочь найти квартиру просили более 200 человек, а заявки о готовности принять людей подало всего четверо владельцев квартир, поэтому украинцам ищут жилье за пределами столицы.

На этой неделе временное жилье в рижских отелях должны покинуть ещё 240 украинцев. У них заканчивается срок, в течение которого закон гарантирует им господдержку в поиске крова над головой.

Как отмечает портал, Рижская дума повторно попросила откликнуться тех квартировладельцев, которые готовы приютить беженцев, взамен получив возмещение от государства, но отклик оказался небольшим.