Надо поторговаться с Россией – Макфол предложил обменять Грайнер на Бута

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что единственный способ как можно скорее вернуть Бритни Грайнер домой — обменять баскетболистку на осуждённого в Соединённых Штатах россиянина Виктора Бута, пишет MSNBC. Макфол уточнил, что это было бы непростое, но правильное решение.

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: К сожалению, единственный наш рычаг — это находящиеся в заключении в США россияне. Особенно один из них. Его имя — Виктор Бут. Он действительно преступник, в отличие от Бриттни, Пола Уилона или Марка Фогеля, кстати, ещё одного американца, которого приговорили к 14 годам тюремного заключения за то, что он провёз марихуану, на которую у него был рецепт врача. Все эти американцы не преступники, как мне кажется, они задержаны незаконно.

Виктор — настоящий преступник, приговорённый к 25 годам. Его арестовали в Таиланде в 2008 году и экстрадировали к нам. Россияне хотят, чтобы он вышел на свободу. Мне кажется, что он, вероятно, связан с разведывательными кругами, учитывая то, чем он раньше занимался. И Владимир Путин, бывший офицер разведки, хочет освобождения одного из своих людей. Я думаю, это единственный способ вытащить Бриттни Грайнер как можно скорее.

Посол, я поставлю вас в затруднительное положение, если бы вы были советником президента, вы бы порекомендовали ему допустить такой обмен?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Да. Повторюсь, я бы не хотел критиковать действия членов правительства, которые принимают очень сложные решения. Но я был в правительстве в 2010 году, когда мы произвели обмен шпионами. Я работал на Белый дом, на президента Обаму. Мы арестовали десять россиян, которые жили в стране нелегально. Возможно, вы помните, после их ареста на основе этих событий в США сняли сериал. И мы приняли очень непростое решение. Мы решили, что лучше освободить четырёх людей, находившихся в России, чем удерживать этих преступников. Решение об обмене шпионами было непростым, но, как мне кажется, правильным.



А во-вторых, администрация Байдена уже это делала. В обмен на Тревора Рида они отдали Константина Ярошенко, ещё одного преступника. Я считаю, что это было правильно и правильным будет произвести этот обмен.



Дата выхода в эфир 8 июля 2022 года.