 

Убийца Абэ рассказал о причинах стрельбы в экс-премьера Японии

09.07.2022, 4:20, Новости дня
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Тэцуя Ямагами, который застрелил бывшего главу кабмина Японии Синдзо Абэ, на допросе рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи. Источники не исключили, что замешана религиозная организация.

Ямагами заявил, что Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Как сообщил Ямагами, его «мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос»,  со ссылкой на NHK.

Не сообщается, о какой «группе лиц» говорит Ямагами. Полиция не стала давать комментарии по этому поводу, заявив, что действует в интересах следствия. Источник ТАСС, знакомый с ходом следствия, сообщил, что речь может идти о некой религиозной организации, к которой, по мнению нападавшего, Абэ имел отношение. Официально эта информация на данный момент не подтверждалась.

Как информирует «Киодо», на допросе Ямагами признался, что изначально планировал нападение на главу религиозной организации, но впоследствии решил убить Абэ, так как считал, что бывший премьер-министр Японии также имеет отношение к этой религиозной группе. Название организации не разглашается.

Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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