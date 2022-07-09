Против украинских дронов применили новейшее российское «ружье» РЭБ ЛПД-801

В ходе спецоперации РФ в Украине применяется новейшее «ружье» радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, сообщил источник в силовых структурах.

Источник ТАСС сообщил, что «против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801». По словам источника, «такие средства борьбы, как «ружье» ЛПД-801, могут достаточно эффективно противодействовать украинским коптерам, поскольку многие из них являются переделанными в бытовых условиях БЛА», то есть «изначально не были рассчитаны на использование в условиях серьезного радиоэлектронного противодействия». Официально информация об использовании ЛПД-801 не подтверждалась.

«Ружье» ЛПД-801 разработано компанией «Лаборатория ППШ». Оно может направленно глушить каналы управления и навигационный сигнал БЛА. Аппарат выполнен в компоновке магазинного карабина, где антенна выглядит, как ствол, а на месте магазина – сменный аккумулятор. «Ружье» способно подавлять БЛА на расстоянии до 1,5 км, масса составляет всего 3,5 кг (сопоставимо с массой автомата Калашникова).

Напомним, также сообщалось, что для борьбы с украинскими беспилотными летательными аппаратами впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор». «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место.

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