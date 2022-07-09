 

Канада решила вернуть турбину для «Северного потока» Газпрому через Германию

09.07.2022, 4:20, Новости дня
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Канадские власти вернут Германии турбину Siemens для газопровода «Северный поток», Берлин передаст ее Газпрому, сообщили источники.

Власти Канады приняли соответствующее решение. Как информирует Reuters, Берлин подтвердил, что правительство получило «позитивный сигнал» от Оттавы. Газпрому турбину передаст Германия, чтобы Канада не нарушила введенных против российской компании санкций. Пока данных о доставке турбины нет, передает ТАСС.

Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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