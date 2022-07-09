 

Le Figaro – Финляндия укрепляет границу с Россией на фоне вступления в НАТО

09.07.2022, 4:10, Разное
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Сейчас ограждение на границе между Финляндией и Россией в основном довольно лёгкое, из дерева, и его главная функция — препятствовать передвижению животных. Однако Хельсинки приняли новый закон, пишет Le Figaro, который предполагает укрепление границы на фоне вступления страны в НАТО.


AP

 

Парламент Финляндии принял закон, который призван укрепить границу страны с Россией, пишет Le Figaro. Происходит это на фоне начала процесса вступления Финляндии в НАТО и отказа от многолетней политики неприсоединения.

В Хельсинки отмечают, что укрепление границы вызвано опасениями, что РФ станет использовать мигрантов для давления на своего соседа. Поэтому новый закон предусматривает упрощение процедуры строительства серьёзных барьеров на протяжении 1300-километровой границы с Россией. Цель того закона — улучшить возможности пограничников отвечать на гибридные угрозы, сказала Анн Иханус, сотрудница МВД Финляндии. По её словам, особую важность этому вопросу придаёт ситуация на Украине.

На данный момент ограждение на границе между Россией и Финляндией сделано из дерева, в основном оно служит преградой для скота. Но власти Финляндии хотят построить там стену посерьёзнее, хотя и не на всей протяжённости границы, а только на самых важных отрезках.

Кроме того, по новому закону, если произойдёт ситуация, схожая с наплывом мигрантов через белорусско-польскую границу, то таких беженцев можно будет содержать в специальных местах. Финляндия также изменила понятие чрезвычайных ситуаций, в которых власти наделяются особыми полномочиями — теперь в их число входят и гибридные угрозы разного рода, пишет Le Figaro.

 



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