Общество: РФ помогает Запорожью выиграть сражение за урожай

В освобожденных районах Запорожья столкнулись с нехваткой техники для уборки небывало богатого в этом году урожая – она частично осталась на подконтрольных Киеву территориях. Но проблема решается, в том числе и за счет соседей из России, а с топливом помогли военные. Идет и переход учебных заведений на российские образовательные программы, несмотря на попытки Киева удаленно помешать и этому процессу.

На освобожденных территориях Приазовья, в том числе в богатой черноземами Запорожской области, в разгаре уборка урожая. Ожидается хороший результат, констатировали в начале недели в администрации Мелитополя – временной столицы освобожденных районов Запорожской области. Но страда проходит в непростых условиях даже в глубоком тылу российских войск. «Основной проблемой для фермеров стала нехватка сельскохозяйственной техники, которая в прежние годы собиралась со всей Украины и шла с юга на север», – отметил газете ВЗГЛЯД член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Один и тот же комбайн отрабатывал в трех-пяти областях. Сейчас эти процессы нарушены. Плюс был период межсезонья, когда нами – новыми властями Запорожской области – еще не был наведен порядок. Происходили грабежи, мародерства, поэтому техники меньше, чем было до начала специальной военной операции», – отметил собеседник.

На ту же проблему указал и глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута. «Основные проблемы сводятся к уборочной технике и грузовым машинам, – констатировал собеседник. – Если раньше мы нанимали специализированные фирмы, которые приезжали на своих машинах, то теперь этого сделать не удается».

Урожай 2022 года – большой экзамен для военно-гражданской администрации в Мелитополе и в районах, констатировал Рогов. «Сейчас уже надо обращаться к Краснодарскому краю, в Крым – просить часть техники в аренду, чтобы убрать богатый урожай, тем более теперь, когда зерновые во всем мире на вес золота в прямом смысле слова», – добавил член главного совета областной ВГА.

Но проблема уже решается. «Много старой советской техники, удается подремонтировать ее и частично восстановить, – рассказал Сигута. – Проблему с запчастями для иностранной техники тоже удалось решить, а еще работает предприятие, которое поставляет горюче-смазочные материалы. И самое главное – это делается по нормальной цене, доступной для фермеров. Своими силами и при непосредственной помощи РФ решаем проблемы».

Кроме того, перед началом уборки урожая (которая, как отметил Рогов, стартовала еще с двадцатых чисел июня) военные смогли предоставить фермерам горюче-смазочные материалы для работы сельхозтехники, а государственная зерновая компания покупает продукцию. Уже убрано более 20% урожая на освобожденных территориях Запорожской области, отметил Рогов. «Сейчас страда в самом разгаре, урожайность выше украинской на 10–15%. Снимаем порядка 5 тонн с гектара», – подчеркнул член главного совета ВГА Запорожья.

«На сегодняшний день уже убрано 20% ячменя и более 30% рапса», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Мелитополя. И если недавно были опасения, что провести уборку зерновых в срок не удастся, то сейчас очевидно – пессимистический сценарий не оправдывается, уверены в ВГА. Также важно, что новая власть налаживает взаимодействие с сельхозпроизводителями. Фермерам необходимо провести регистрацию юрлица в Мелитополе. «После этого они смогут сотрудничать с зернотрейдером в законном поле. Если производитель в данный момент не хочет продавать зерно, он может сдать его на хранение на элеватор», – подчеркивается в сообщении администрации Мелитополя.

«Признаюсь, что многие вопросы пока приходится решать в ручном режиме. То есть нам еще не хватает системности. Это связано с тем, что мы пока не являемся субъектом РФ. Как только это произойдет, будет выстраиваться система, вертикаль органов власти и понимание взаимодействия», – заметил Сигута.

Но уже сейчас очевидно, что обычная жизнь восстанавливается в области – это заметно и по работе на полях, и по тому, что происходит в городах, в том числе в Мелитополе, подчеркивают в ВГА. Так, на этой неделе возобновил работу Мелитопольский асфальтобетонный завод. На данный момент коммунальщики составляют полный список улиц, которые в скором времени предстоит отремонтировать. В Мелитополе начали разносить квитанции на оплату коммунальных услуг, платежи принимаются как в рублях, так и в гривнах.

В Энергодаре в торговых центрах открываются новые супермаркеты, заработала уже вторая точка по продаже российских сим-карт. К нормальной жизни возвращаются и на селе. Так, например, в поселке Михайловка возобновил работу паспортный стол и стартовал процесс выдачи российского гражданства, было восстановлено ранее нарушенное автобусное сообщение с соседними населенными пунктами.

К 1 сентября откроются две новые мелитопольские школы. Образовательная система восстанавливается не только во временной столице, но и в других центрах освобожденных районов. В курортном поселке Кирилловка на побережье Азовского моря в четверг открылась конноспортивная школа. В Энергодаре началась вторая смена летнего лагеря, открытого на базе общеобразовательной школы №2, пишет Telegram-канал «Энергодар Сегодня». Сообщается, что в списках на этот заезд числится 128 детей. Все расходы, включая питание детей, взяла на себя военно-гражданская администрация города при Запорожской АЭС. Параллельно с этим в Энергодаре идет подготовка к новому учебному году. Рогов подчеркивает:

«Учителя активно включаются в работу, потому что период страха проходит, несмотря на то что их по-прежнему кошмарят, украинская сторона предлагает грантовую поддержку за отказ преподавать».

«Все больше учителей и преподавателей из большой РФ – это добровольцы, которые готовы помогать перепрофилироваться местным учителям под российские стандарты образования», – рассказал собеседник. Он похвалил российское Министерство образования, которое отвечает практически на любые просьбы. «Учителя и преподаватели из Запорожья уже проходят в Крыму курсы повышения квалификации по российским стандартам. Большие группы учителей выехали в Подмосковье. К 1 сентября у нас будет достаточное количество профессорско-преподавательского состава и учителей, которые смогут заниматься нашими детьми на должном уровне», – надеется Рогов.

Кроме того, в регионе началась программа обновления библиотек в школах и вузах, потому что нормальных учебников не хватало, заметил представитель Запорожской ВГА. «На Украине не учили, а калечили. Вместо образования была программа дебилизации, потому что все было политически мотивировано и преподносилось в формате «слава Украине». Новые власти планируют запустить понятную и доступную систему классической русской школы по привитию не только знаний, но и любви к общероссийской культуре.

«У нас идет взаимодействие с потенциальными городами-побратимами. Российские регионы начинают курировать города на освобожденной территории Запорожской области. Крупные региональные российские центры могут брать шефство и кураторство над местными школами», – отметил Рогов.

Самым незащищенным жителям региона должен помочь открывшийся в Мелитополе волонтерский гуманитарный центр, который курирует «Единая Россия». Как сообщает администрация города, на склады центра уже доставлены продукты, предметы первой необходимости и медикаменты для нуждающихся. «Видно, что

людям здесь действительно нужна помощь. И это не всегда вопросы, напрямую связанные с гуманитарной составляющей.

Им также необходима юридическая поддержка. Мы планируем помогать им и с оформлением необходимых документов – паспортов, свидетельств о рождении или смерти, регистрацией брака», – рассказал один из волонтеров «Единой России».

По словам активистов, все необходимые продовольственные наборы в случае необходимости будут доставлять адресно. В первую очередь это касается пожилых людей, матерей-одиночек и инвалидов. А обратиться за необходимыми для получения гражданства РФ документами можно в открывшееся отделение ЗАГС.

В пятницу, когда в РФ отмечают День семьи, любви и верности, в мелитопольском ЗАГСе состоялась первая после освобождения города регистрация брака. Как сообщили в городской ВГА, в торжественной обстановке свои отношения на бумаге закрепили беженцы из Волновахи (ДНР) Виталий и Виктория.

«В пятницу в честь Дня семьи, любви и верности я встречался с мелитопольцами, и люди задают один вопрос: когда мы будем Россией? – рассказал Рогов. – Они требовали от меня ответа, когда регион гарантированно станет частью России, люди готовы участвовать в референдуме».

Выражением этого стремления стала инициатива по созданию движения «Мы вместе с Россией», о чем в пятницу Рогов сообщил в эфире программы «Соловьев Live». По его словам, предполагается, что в движении будут участвовать волонтеры и специалисты из региона и из России. «Это инициатива снизу по налаживанию мирной жизни, – отметил собеседник. – Эту инициативу нужно не только поддерживать, но всячески развивать по той простой причине, что во всех уголках, даже в глубинке и далеких селах, люди готовы сделать все, чтобы ускорить присоединение к России. Новое движение должно объединить под своей эгидой прогрессивные силы – это волонтеры, активисты, меценаты, профильные специалисты, готовые ехать со всей России. То есть Большая Россия помогает перезапуститься Запорожской области, чтобы наша Запорожская река быстро влилась в Русское море».

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