Байден похвалил разведку США за работу перед спецоперацией России на Украине

Глава американского государства Джо Байден заявил, что разведка США заранее предоставила Вашингтону сведения о планах РФ по Украине.

Байден, выступая в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, заявил, что работа разведки позволила «предупредить мир о том, что Владимир Путин планирует на Украине». При этом американская разведка не «раскрыла свои источники и методы» работы. Глава американского государства считает, что это «сыграло важнейшую роль в сплочении партнеров и союзников» США «по всему миру» и в «сохранении их единства».

Говоря о сотрудниках американский разведывательных служб, Байден также утверждал: «Очевидно, что вы лучшие во всем мире». Байден сказал, что Россия хотела расколоть НАТО и сломить решимость альянса, но этого удалось не допустить, передает ТАСС.

Байден поблагодарил агентов за службу, отметив под одобрительный смех собравшихся, что не все 75 лет мог наблюдать за ее историей, а лишь 52, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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