 

Стало известно о приближении союзных сил к Артемовску-Бахмуту

09.07.2022, 2:55, Новости дня
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Союзные силы РФ и республик Донбасса ведут активное наступление на Артемовск (украинское название – Бахмут), освобожден поселок Клиновое, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Источник ТАСС сообщил, что «в районе Артемовска идет активное наступление союзных сил». Поселок Клиновое примерно 6 км от Артемовска «уже под полным контролем» союзников. Также «идет активное наступление у села Веселая Долина, это в 5 км от Артемовска».

В пятницу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские силы возводят новые фортификационные сооружения под Артемовском и Соледаром, привлекая к работе мирных граждан.

Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС РФ и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Украинские войска несколько недель выстраивал новую оборонительную линию вдоль автомобильной и железнодорожных трасс, идущих с севера на юг от Северска через Званово на Соледар и далее на Артемовск (Бахмут – украинское название после переименования 2016 года).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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