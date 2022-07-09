Fox News – Байден заслуживает импичмента — продавал нефть из стратегического резерва Китаю

В то время как американцы страдают от рекордных цен на бензин, власти США опустошают стратегический запас нефти и продают её в Европу и Азию, пишет Fox News со ссылкой на Reuters. По мнению телеведущего Такера Карлсона, эта политика настолько вредит Америке, что Джо Байдену следует объявить импичмент.

ДЖО БАЙДЕН, президент США (заявление от 31 марта 2022 года): Сегодня я хочу поговорить об одном аспекте путинской военной операции, который по-настоящему сказывается на американском народе. Путинский скачок цен, который американцы и наши союзники чувствуют на автозаправочных станциях. Я знаю, как это больно. Наши цены растут из-за действий Путина. Предложения недостаточно, и в итоге, если мы хотим более низких цен на бензин, нам нужно больше нефти прямо сейчас. Сегодня я одобрил высвобождение одного миллиона баррелей в день на протяжении следующих шести месяцев, то есть более 180 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва. Это мостик на время конфликта с целью нарастить предложение топлива, а потом, в течение этого года, нефтедобыча повысится. Это распечатывание наших национальных резервов — крупнейшее в истории страны, гораздо больше всех предыдущих.



Смотришь на это и понимаешь, что весь смысл президентства Джо Байдена в том, чтобы унизить нас, остальных, и ухудшить мнение о нашей родной стране. Прямо представляется, как Барак Обама, Сьюзан Райс и Рон Клейн — те, кто очень не любит США в их нынешнем виде! — рассуждают: «Давайте сделаем этого мужика президентом! Пусть они прочувствуют! Он еле-еле говорит!»

Трудно разобрать, что заявил Джо Байден, потому что ему самому трудно что-то сказать. Но если прислушаться или прочесть стенограмму, можно узнать вот что. Он сейчас заявил, что мы высвобождаем миллион баррелей в день — всего более 180 миллионов баррелей — из стратегического нефтяного резерва, то есть из подземных хранилищ в паре штатов. Насколько это много? Это ошеломительная цифра.

Введём вас в курс дела. Всего в резерве может храниться более 700 миллионов баррелей. Но этого количества там не было, потому что конгресс — кстати, пока вы не обращали внимания — распродавал наш стратегический нефтяной резерв для выплаты долгов. Так что к моменту прихода Джо Байдена нефти там было гораздо меньше. Стратегический запас составлял примерно 568 миллионов баррелей нефти.

Ни один президент в истории Америки не приказывал забирать оттуда так много. В 1991 году, в начале операции «Буря в пустыне» — настоящей войны, с реальным участием американских солдат! — власти США высвободили 17 миллионов баррелей нефти, чтобы обеспечить стабильное предложение на мировом сырьевом рынке. После урагана «Катрина», опустошившего часть побережья Мексиканского залива, где так много нефтеперерабатывающих предприятий, США высвободили всего 20 миллионов баррелей. Но сейчас мы берём из резерва во много раз больше — и всё для того, чтобы защитить Демократическую партию от заслуженной расплаты на промежуточных выборах в ноябре!

И в результате этого невероятно безответственного, даже преступного решения наши стратегические запасы нефти сейчас на самой низкой отметке почти за 40 лет. И они быстро снижаются. Опять-таки, ничто из этого не было неизбежным. Не было никаких причин распечатывать наш стратегический нефтяной резерв, когда мы могли добывать энергоносители здесь. Да мы так и делали, пока Джо Байден не пришёл к власти!

В то же время надо сказать честно: принципы спроса и предложения предполагают, что это должно было сработать в краткосрочной перспективе. Высвобождение всей этой нефти должно было снизить цены на бензин — до того момента, когда запасы иссякнут. А они иссякнут. Выбрасываешь на рынок больше нефти — бензин должен подешеветь. Но вот что поразительно: этого не происходит!

С тех пор как Джо Байден начал высвобождать всю эту нефть из наших запасов, принадлежащих не ему, а вам, нам, что же произошло с ценами на бензин? Они не упали. Они продолжили расти. Что-что? В середине июня цена обычного неэтилированного бензина и, что самое главное, дизельного топлива побила исторические рекорды. Заметно больше 5 долларов за галлон по стране. Как это возможно? Это была настоящая загадка, нарушение элементарнейших правил экономики… Но теперь, благодаря новому репортажу Reuters, мы знаем причину.

Оказывается, высвобождаемая нефть не для нас! Она идёт в Индию. И в Китай. Как пишет Reuters, цитирую, «более 5 миллионов баррелей нефти, (поступивших на рынок. — ИноТВ) в рамках исторического распечатывания неприкосновенного запаса США ради снижения цен на топливо в стране, были в прошлом месяце экспортированы в Европу и Азию». Далее в статье говорится, цитирую: «Как пишет источник в отрасли, грузы сырой нефти SPR, — нефти из наших запасов! — также были отправлены в Нидерланды и на нефтеперерабатывающий завод Reliance в Индии. Третий груз, — пристегните ремни! — отправился в Китай». В Китай!

Итак, в то время как цены на бензин в нашей стране бьют рекорды, а американские граждане, которые здесь родились, голосуют и платят налоги, не могут позволить себе заправить собственные автомобили, администрация Байдена продаёт наш неприкосновенный нефтяной запас в Китай! И за это не полагается уголовной ответственности? Определённо, это основание для импичмента. И ему следует объявить за это импичмент! Что они ещё сделают? Продадут Китаю Редвудский лес? А как насчёт прав на воду из Великих озёр? Это равнозначно тому, что он только что сделал.

Дата выхода в эфир 06 июля 2022 года.