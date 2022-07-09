 

Киев призвал жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться

09.07.2022, 1:33, Новости дня
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что жителям Херсонской и Запорожской областей следует как можно скорее эвакуироваться.

Верещук объясняет такой призыв тем, что ВСУ собирается проводить «деоккупацию», которая «включает в себя вооруженное применение силы». По ее словам, «артиллерия должна работать». В связи с этим она призвала «выезжать и вывозить своих родных всеми доступными способами», пишет «Страна.ua».

Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС РФ и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово выводит войска РФ и союзников на оперативный простор на огромной территории.

В частности, в оперативное окружение может попасть целая группировка ВСУ на южном участке фронта. Занятие Артемовска открывает движение по степи в направлении Запорожья, что автоматически ставит в критичное положение противника на фронте от города Запорожье до Гуляйполя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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