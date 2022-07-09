Асад посетил Алеппо
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Впервые за более чем десять лет президент Сирии Башар Асад посетил город Алеппо, сообщают информационные агентства.
Асад посетил теплоэлектростанцию, где наблюдал за запуском пятого блока и пообщался с сотрудниками. Его сопровождали глава кабмина Хусейн Арнус, министр энергетики Гассан Замель и губернатор Алеппо Хусейн Дияб.
С женой Асмой в канун Курбан-байрама он посетил знаменитую мечеть Омейядов (Великую мечеть Алеппо). Также супруги прошли по рынкам города, передает РИА «Новости».
Напомним, до войны Алеппо был крупнейшим городом Сирии, в нем жили более 2,3 млн человек. В 2012 году в город вторглись террористы. В конце 2016 года сирийская армия при поддержке российской авиации установила контроль над Алеппо. После этого террористы продолжали обстреливать город. Только в 2020 году армия Сирии обезопасила Алеппо от артобстрелов – впервые с 2012 года все населенные пункты вокруг Алеппо были освобождены от боевиков.
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