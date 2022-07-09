 

День Давида Земляничника: Что нельзя делать 9 июля 2022 года

09.07.2022, 1:06, Разное
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ИСТОРИЯ

Православные верующие вспоминают в этот день преподобного Давида. На Руси его прозвали Земляничником за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В этот православный праздник нельзя выбрасывать и наступать на землянику. Также нельзя нарушать паутину. Все это люди связывали с возможными неудачами.

Нельзя в этот церковный праздник наведываться в гости без предупреждения. В противном случае можно привлечь в свой дом незваных гостей.

Незамужним барышням в этот день нельзя брать в руки и мерить украшения других женщин. Особенно это касается чужих обручальных колец, независимо от того, счастлив тот человек в замужестве или нет. Если нарушить эту примету, до самого Покрова (14 октября) просидеть в одиночестве.

ПРИМЕТЫ

Если в этот православный праздник идет дождь, значит будет стоять сырое лето до самого его конца. Если же в этот день светить солнце, значит последующие семь дней будет светить солнце и будет стоять сухая и теплая погода.

Если цветы благоухают сильным ароматом, впереди дождь. Если с утра тепло, лето простои до середины октября. Если колокол бьет глухо и гулко, жди дождя и туманов.



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