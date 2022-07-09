Девушка на мотоцикле погибла под колесами грузовика в Москве

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09.07.2022, 0:40, Новости дня
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Девушка на мотоцикле не справилась с управлением, мотоцикл опрокинулся, девушка погибла под колесами проезжавшего грузовика, сообщила московская госавтоинспекция.

Около 21.30 мск на пятом километре внутренней стороны МКАД девушка «не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ». Она «опрокинулась на мотоцикле на проезжую часть, после чего на нее наехал водитель большегруза, двигавшийся в соседней полосе в попутном направлении». «От полученных травм девушка 1992 года рождения скончалась», – приводит ТАСС текст сообщения.

Указывается, что госавтоинспекция «взяла на контроль проведение проверки соблюдения норм безопасности при обустройстве ремонтных работ по замене дорожного покрытия на данном участке».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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