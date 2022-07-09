 

Маск отказался покупать Twitter

09.07.2022, 0:40, Новости дня
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Американский предприниматель Илон Маск сообщил компании Twitter об отказе от сделки на 44 млрд долларов по приобретению соцсети.

В письме представителя Маска, направленного компании, говорится, что миллиардер решил воспользоваться правом «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки». Указывается, что письмо представляет собой и формальное уведомление об отказе от сделки, передает РИА «Новости».

CNBC сообщает, что письмо было направлено главе юридического отдела Twitter, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что команда Маска оказалась не в состоянии выяснить, сколько примерно учетных записей в Twitter являются фальшивыми или применяются для массовой рассылки рекламы. СМИ указывали, что может начаться судебное разбирательство, а с Маска потребуют 1 млрд долларов или завершение сделки.

4 апреля Маск сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а позже добавил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу – 44 млрд долларов за все.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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