 

Нет стало жениха – Личное мнение

09.07.2022, 0:15, Разное
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Не успела я от всей души порадоваться за гОленьку, как весенняя свадьба накрылась медным тазом.

Скажите откровенно, вы тоже надеялись, что Бузова обретёт личное счастье, узаконив отношения с абсолютно подтянутым человеком?


Фото: Соцсети

Хоть и не верили, но ждали — знаю. Так вот, обломитесь.

Пресс-служба гОленки сообщает:

«Ольга сейчас находится в Африке, где снимает третий сезон шоу для телеканала ТНТ. И она совершенно не в курсе о своём романе с «влиятельным политиком», о котором говорит Tatarka FM. Если вдруг, у этой блогерки есть контакт этого «влиятельного политика», пусть она попросит его связаться с Ольгой. Нам всем интересно узнать его имя, должность, да и вообще хочется самим бы понять кто этот новый парень Бузовой».

Тьфу. Ещё раз — тьфу. Её тут почти женили, я даже тамаду хорошую на свадьбу ей нашла и прекрасного адвоката на случай развода, а она — не в курсе.

Контакт им нужен. Ну, знаете ли, контактом абсолютно подтянутого политика в наше время никто разбрасываться не будет. Сами ищите!

В общем, никто нашу гОленьку пока не сосватал. А невесте-то уже 35-40? А она всё купальничками вперёд светится.

Гляньте сами вон выше на фоточке — кака хорошенька.

И готовить мастерица, и петь томным голосом. Грустно всё это, зайки.

Я тут подумала: а может нам ей помочь? К кому, по-вашему, нужно присмотреться гОленьке, чтобы и самой замуж выйти и чтобы её взяли?

Самые непредсказуемые варианты — накидывайте. Тут уж не до жира, нужно всё рассматривать.

Источник: Лена Миро



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