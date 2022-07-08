 

Гербом освобожденной части Харьковской области стал двуглавый орел

08.07.2022, 23:18, Новости дня
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Администрация освобожденной от украинских сил части Харьковской области утвердила государственную символику, которая указывает на принадлежность территории к русским землям.

Гербом Харьковской области стал «золотой двуглавый орел с геральдическим щитом», а «держава в левой лапе орла – это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель», говорится в сообщении. Жезл с двумя змеями – символ примирения и неприкосновенности, именно кадуцей и рог изобилия были на гербе Харькова и Харьковской губернии с конца 18 века. Флаг имеет три цвета: малиновый, синий и красный. Триколор, как отмечается, символизирует историческую связь области с казачьими традициями Слобожанского края и России, передает РИА «Новости».

Напомним, глава Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что примерно 20% территории региона освобождено. По его словам, обстановка в освобожденных районах остается напряженной. Множество населенных пунктов подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, сохраняется опасность проникновения диверсионных групп.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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