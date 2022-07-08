 

Ватикан оценил вероятность визита папы Римского в Киев

08.07.2022, 23:18, Новости дня
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Глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер прокомментировал возможность посещения папой Римским Франциском Украины в августе.

Как сообщил Галлахер, «папа убежден, что если бы он смог совершить визит, то это имело бы положительные результаты». По его словам, понтифик «сказал, что поедет на Украину, и всегда проявлял желание посетить Москву, а также встретиться с российскими властями». В ответ на вопрос возможен ли визит в Киев после возвращения из Канады, куда папа Римский поедет в конце июля, Галлахер заявил: «Да, я думаю, что по возвращению из Канады, мы действительно начнем изучать возможность».

Он пояснил, что возможность визита в августе «не исключена, но многое зависит от результатов поездки в Канаду». «Посмотрим, как папа выдержит эту поездку, которая будет тоже очень напряженной, а потом посмотрим», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, папа Римский Франциск выразил надежду после поездки в Канаду в этом месяце посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту папы Римского в Москву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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