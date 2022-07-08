 

Жертвами украинских обстрелов стали три мирных жителя ДНР

08.07.2022, 23:18, Новости дня
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В результате обстрелов, которые устроили вооруженные силы Украины, погибли три мирных жителя, 14 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Кировском районе Донецка жертвами обстрела стали две женщины, в поселке Пантелеймоновка (пригород Горловки) из-за украинского обстрела погиб молодой мужчина. Также сообщается, что в Горловке пострадали трое детей, передает РИА «Новости».

В июне ДНР запросила у РФ дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В Москве и Донецке обстрелы назвали варварскими, среди погибших есть женщины и дети. Также под ударом оказался донецкий роддом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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