Жертвами украинских обстрелов стали три мирных жителя ДНР

В результате обстрелов, которые устроили вооруженные силы Украины, погибли три мирных жителя, 14 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Кировском районе Донецка жертвами обстрела стали две женщины, в поселке Пантелеймоновка (пригород Горловки) из-за украинского обстрела погиб молодой мужчина. Также сообщается, что в Горловке пострадали трое детей, передает РИА «Новости».

В июне ДНР запросила у РФ дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В Москве и Донецке обстрелы назвали варварскими, среди погибших есть женщины и дети. Также под ударом оказался донецкий роддом.

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