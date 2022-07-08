 

Даша, остановись – Личное мнение

08.07.2022, 22:51, Разное
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50-летний Джаред Лето замечен в компании 25-летней российской модели Дарьи Корчиной.


Фото: Соцсети

Интенсивность, с которой наша Даша пялится на заморскую звезду, даже через монитор ввергает в эмоциональную клаустрофобию.

Даша, прекрати.

Лето — американец. Женщина для него — равноправный партнёр. Ты чего на него таращишься, как крепостная девка на барина?

И это я тебе ещё таким сравнением польстила, поверь. На самом деле, всё гораздо хуже.

Вот что ты за душнила, Даша? И взглядом, и телом прилипла так, что Джареду этому не увернуться, не отвертеться.

Фото: Соцсети

Плечо, наверное, у него затекло. Взгляд уже не знает, куда от тебя деть! Осоловел бедный от лавины твоего липкого внимания.

Охолони, Даша. Чуток подотпусти. На маникюр сгоняй. С подружками встреться.

И не смотри ты на этого Лето так, словно от него зависит вся твоя жизнь.

Адекватному мужчине такое не нравится. А неадекватный тебе самой не должен быть, по идее, нужен. Ты же не на помойке себя нашла. Как-то так.

Вы же, лапоньки мои, помните: пока вы смотрите на мужика, как на счастье всей вашей жизни, он, если непорядочный, будет вытирать о вас ноги.

Порядочный же просто свалит из душной банки вашего невроза, который вы преподносите под соусом любви.

Смотрели на мужика, как наша Даша — на Лето? Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро



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