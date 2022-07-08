Матч за Суперкубок России по гандболу будет проходить в Чехове
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Исполнительный комитет Федерации гандбола РФ (ФГР) утвердил подмосковный город Чехов в качестве места проведения матча за Суперкубок РФ среди мужских команд. Об этом пояснила пресс-служба ФГД в пятницу.
За трофей поборются “Чеховские медведи” и “Виктор” из Ставрополя, матч состоится 11 сентября.
Матч за Суперкубок РФ между женскими командами “Ростов-Дон” и ЦСКА состоится 10 марта. в сентябре в Москве, время начала обоих матчей будет объявлено позже.
В прошлом году “Чеховские медведи” выиграли Суперкубок РФ среди мужчин и “Ростов-Дон” среди женщин.
Источник: tass.ru
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