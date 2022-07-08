Матч за Суперкубок России по гандболу будет проходить в Чехове

Исполнительный комитет Федерации гандбола РФ (ФГР) утвердил подмосковный город Чехов в качестве места проведения матча за Суперкубок РФ среди мужских команд. Об этом пояснила пресс-служба ФГД в пятницу.

За трофей поборются “Чеховские медведи” и “Виктор” из Ставрополя, матч состоится 11 сентября.

Матч за Суперкубок РФ между женскими командами “Ростов-Дон” и ЦСКА состоится 10 марта. в сентябре в Москве, время начала обоих матчей будет объявлено позже.

В прошлом году “Чеховские медведи” выиграли Суперкубок РФ среди мужчин и “Ростов-Дон” среди женщин.

Источник: tass.ru