 

Аленичев: “Спартак” после поражения от “Зенита” покажет другую игру в суперкубке

08.07.2022, 22:06, Разное
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Совсем другой матч против «Олимпа» в рамках Суперкубка РФ сыграет московский «Спартак» после разгрома петербургского «Зенита» со счетом 7:1 в октябре прошлого года.
Такое мнение журналистам в пятницу высказал бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев. Суперкубок РФ состоится 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало в 19:00 по московскому времени. “Мы прилетели в Санкт-Петербург с основным составом, отлично поговорили, познакомились с новым тренерским штабом и спортивным директором, сказал Аленичев.

Я подошел к Квинси Промесу и спросил, будет ли он играть против “Зенита”. Он сказал, что обязательно будет гол, и многие думали, что «Зенит» снова обыграет «Спартак», но «россонери» после унизительного поражения в Петербурге покажут совсем другую игру. «Надеюсь, в будущем у «Спартака» не будет таких чувствительных поражений. Завтра будем болеть за любимую команду», добавил Аленичев.

Источник: tass.ru



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