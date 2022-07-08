 

В Минобороны сообщили о планах ВСУ провести карательные рейды в Николаеве

08.07.2022, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«С целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», – отметил Мизинцев, передает Telegram-канал военного ведомства.

По словам генерал-полковника, для этого из Киева, Одессы и Львова в город прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами».

Ранее Мизинцев сообщал, что украинские военные используют жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.

До этого ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) на крыше здания Одесской областной организации Красного Креста.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.21 / Силы ДНР уничтожили украинский минометный расчет

01.01.22 / Экономика: Российское вино прошло испытание импортом и погодой

08.02.22 / Mazda представит новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 PHEV 8 марта 2022 года

30.01.22 / Депутат Европарламента назвала власти Украины наркоманами

28.06.22 / Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши «поведением баранов-провокаторов»

11.11.20 / Умерла 35-летняя супруга бывшего главы Минздрава Украины

27.07.20 / США выделят на противодействие РФ 324 млн долларов

04.04.21 / Глава ГИБДД заявил о резком росте смертности в авариях с такси

12.09.20 / Соловьев оценил ответ Берлина на запрос РФ по Навальному

26.03.21 / В Одесской области застрелили предпринимателя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика