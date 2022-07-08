В Минобороны сообщили о планах ВСУ провести карательные рейды в Николаеве

Украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«С целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», – отметил Мизинцев, передает Telegram-канал военного ведомства.

По словам генерал-полковника, для этого из Киева, Одессы и Львова в город прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами».

Ранее Мизинцев сообщал, что украинские военные используют жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.

До этого ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) на крыше здания Одесской областной организации Красного Креста.

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