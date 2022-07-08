 

Минобороны: Факты глумления киевского режима над собственным народом доказаны

08.07.2022, 21:50, Новости дня
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Минобороны РФ приступило к детальному расследованию преступлений, совершенных киевским режимом по отношению к своим же гражданам, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», – приводит слова генерала Telegram-канал военного ведомства России.

По словам Мизинцева, многие сотрудники ГУ разведки Минобороны Украины имеют судимости и зависимость от наркотических препаратов.

Это является доказательством того, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом, подчеркнул он. 

Ранее российское военное ведомство сообщало, что украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.

В середине июня Минобороны сообщило о расстреле украинскими карателями 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ в спину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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