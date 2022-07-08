Минобороны: Факты глумления киевского режима над собственным народом доказаны
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Минобороны РФ приступило к детальному расследованию преступлений, совершенных киевским режимом по отношению к своим же гражданам, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», – приводит слова генерала Telegram-канал военного ведомства России.
По словам Мизинцева, многие сотрудники ГУ разведки Минобороны Украины имеют судимости и зависимость от наркотических препаратов.
Это является доказательством того, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом, подчеркнул он.
Ранее российское военное ведомство сообщало, что украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.
В середине июня Минобороны сообщило о расстреле украинскими карателями 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ в спину.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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