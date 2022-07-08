 

Минобороны: ВСУ оборудовали огневые точки в школе Нью-Йорка в ДНР

08.07.2022, 21:50, Новости дня
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Украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В населенном пункте Нью-Йорк Донецкой Народной Республики в школе №17 (пер. Школьный) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию», – отметил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

По словам генерал-полковника, подходы к учебному заведению заминированы, а местное население не было уведомлено. «В населенном пункте Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наемники, склады вооружения и боеприпасов, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия», – добавил он.

Накануне в Минобороны сообщили, что украинская сторона использует жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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