Скандалы: Глава КГИОП «приговорил» два соседних здания с домом Шагина в Петербурге

Координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов заявил, что структура под руководством Сергея Макарова «потакает» интересам застройщиков в Петербурге

Это ведет к потере городом своего уникального исторического облика. Градозащитники сообщили , что в Петербурге в авральном режиме пытались снести дом Шагина. Несмотря на проверку СК РФ, за несколько дней был почти полностью снесен лицевой корпус здания. Дмитрий Литвинов напомнил, что попытки снести дом Шагина предпринимались еще в 2012 году. В то время у КГИОП был другой руководитель. Благодаря этому, историческое здание удалось уберечь от сноса. В 2022 году в городе другая ситуация.

КГИОП возглавляет Сергей Макаров, который постоянно потакает желаниям застройщиков и не стремится сохранить исторический облик Петербурга.

«В 2019 году стало известно, что на основании некоего историко-культурного исследования КГИОП поменял предметы охраны памятника, из предметов охраны исчезло все, кроме фасадной стены и интерьеров парадной лестницы. Это позволило КГИОПу выдать разрешение на полный разбор. Все остальные капитальные стены из предметов охраны были исключены и на основании этого КГИОП дал согласие на разборку всего, фактически кроме фасада. Известно об этом стало уже задним числом, потому что не было каких-то официальных приказов выпущено о том, что происходит вот такая штука. После этого КГИОП неоднократно вроде бы на словах убеждал инвестора подумать о сохранении большей части здания, но в итоге в начале июня началась разборка, был зафиксирован демонтаж. После этого появился информационный щит на здании, где указан номер разрешения КГИОПа на эти работы. Лично Макаров там организовал пресс-тур, где сообщил, что там все хорошо», – рассказал Литвинов.

Демонтаж дома Шагина повлиял на состояние двух соседних зданий — на них появились трещины. Дом Зыкова является памятником архитектуры, второй угловой дом рядом с Крюковым каналом тоже старинный. Местные жители переживают: после разбора дома Шагина на этом месте начнется строительство. Там могут вырыть котлован, использовать тяжелую технику. Это может привести к разрушению зданий, находящихся рядом с домом Шагина.

«Повреждение этих исторических домов, прилегающих, еще впереди. Мы регулярно наблюдаем такие вещи. Следственный комитет заинтересовался, насколько я понимаю, вообще законностью, прежде всего, изменения предметов охраны, которое было сделано в 2019 году, насколько это вообще соответствовало закону и не было ли какой-то коррупционной составляющей. Естественно, трещины на соседних зданиях, на которые сейчас никто не обращает внимания в КГИОПе, тоже вызвали, видимо, вопросы у следователей», – подчеркнул Литвинов.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский ранее заявил, что снос дома Шагина выгоден чиновникам Смольного и застройщикам. Он отметил , что КГИОП давно уже не заботится о сохранности объектов культурного наследия, а выступает противником градозащитников.

Мая Свиридова