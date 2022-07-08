 

Мнение: Абэ все

08.07.2022, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший премьер-министр Японии Абэ скончался от огнестрельных ранений полученных в результате покушения.
Выстрелы из обреза сделанные отставным морским офицером оказались смертельными.Фактически он умер еще во время перевозки в больницу.

У нас его в основном запомнили по длительным и безуспешным попыткам уломать Россию отдать Япониии Курильские острова, а также частыми переговорами с Путиным.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11.20 / «Люди вложились»: Сорос объяснил, почему Трамп не может стать президентом США

08.08.20 / Американские фермеры готовы предоставить чернокожим 2 миллиона рабочих мест на плантациях сахарного тростника

01.02.22 / Орнелла Мути готовит документы для получения российского гражданства и учит русский язык

20.05.21 / ФСИН преобразуют в Рослаг

22.12.21 / Мнениt: Как связаны Минские соглашения и российские предложения по безопасности

01.02.21 / Ксения Собчак и Константин Богомолов, Баста и Елена Пинская и другие гости премьеры “Бэтмен против Брежнева”

09.03.22 / В коме

01.12.20 / Сквозь лед и ветер

29.12.20 / Скандалы: К версиям гибели группы Дятлова добавилась химическая

18.05.21 / 19-летняя дочь Бориса Немцова развелась с мужем через девять месяцев после свадьбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика