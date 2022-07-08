Мнение: Абэ все

Бывший премьер-министр Японии Абэ скончался от огнестрельных ранений полученных в результате покушения.

Выстрелы из обреза сделанные отставным морским офицером оказались смертельными.Фактически он умер еще во время перевозки в больницу.

У нас его в основном запомнили по длительным и безуспешным попыткам уломать Россию отдать Япониии Курильские острова, а также частыми переговорами с Путиным.

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