 

Мнение: Разрыв связей

08.07.2022, 21:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сообщают (пока без подтверждения), что минобороны Казахстана разорвало сотрудничество с Минобороны Беларуси в области военного образования. Официального подтверждения пока нет.

Казахстан достаточно быстро и жестко дистанцируется от России (а теперь и Белоруссии). По всей видимости, Токаев намерен создать баланс интересов Китая, Турции и Европы на своей территории, максимально исключив из уравнения Россию.

Скорость, с которой происходят изменения, выглядит вполне рациональной: Россия утратила способность к быстрой и адекватной реакции на любые кризисы. Про игру на опережение даже как-то неудобно и говорить.

Поэтому Токаев действует тактикой создания мелких кризисов: пока в Кремле сообразят, что делать с предыдущим, успевает возникнуть несколько следующих. При подобных вводных управление не просто перестает успевать, оно вообще «зависает», а любая попытка реакции всегда будет запаздывающей и совершенно неадекватной.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03.22 / Коронавирус повысил риск развития диабета

09.11.21 / Visa и Mastercard перестанут обслуживать непривитых клиентов с 1 декабря

19.08.20 / В белорусских автозаках перенесут выхлопную систему во внутреннюю кабину для сокращения выбросов в атмосферу

20.01.21 / Скандалы: Неведомая разница

28.06.22 / Алексей Панин оскорбил Михаила Боярского

23.02.21 / Дискообразный НЛО демонстративно пролетел во время выпуска новостей

06.12.20 / Загадочная дорога Демона в Техасе

12.08.21 / Гуляй, Канье: Ирина Шейк встретилась с Вито Шнабелем после отпуска на Ибице

05.01.22 / Прохор Шаляпин рассказал, почему его тянет на пожилых женщин

26.07.21 / Роскомнадзор объяснил блокировку сайтов Навального низкой посещаемостью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика