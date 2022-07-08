Мнение: Разрыв связей

Сообщают (пока без подтверждения), что минобороны Казахстана разорвало сотрудничество с Минобороны Беларуси в области военного образования. Официального подтверждения пока нет.

Казахстан достаточно быстро и жестко дистанцируется от России (а теперь и Белоруссии). По всей видимости, Токаев намерен создать баланс интересов Китая, Турции и Европы на своей территории, максимально исключив из уравнения Россию.

Скорость, с которой происходят изменения, выглядит вполне рациональной: Россия утратила способность к быстрой и адекватной реакции на любые кризисы. Про игру на опережение даже как-то неудобно и говорить.

Поэтому Токаев действует тактикой создания мелких кризисов: пока в Кремле сообразят, что делать с предыдущим, успевает возникнуть несколько следующих. При подобных вводных управление не просто перестает успевать, оно вообще «зависает», а любая попытка реакции всегда будет запаздывающей и совершенно неадекватной.

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