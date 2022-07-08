Мнение: «Вкусно и точка» не хуже МакДака, людоедский веган-бургер и дешёвое «Баварское»

1. По сети покатилась мода: сходить в бывший Макдоналдс, а ныне «Вкусно — и точка», и сравнить, что изменилось после ухода американцев. Вдруг бургеры, готовящиеся полностью из российских продуктов, изменились на вкус? Не обошла волна любопытства и западных журналистов. Американцы обнаружили, что практически всё по-прежнему, поменялась только обёртка (ссылка):



Американская журналистка Андреа Палашано (Andrea Palasciano) посетила ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» на Пушкинской площади в Москве и сравнила блюда с оригинальными блюдами «Макдоналдса». Впечатлениями от визита она поделилась в колонке для Business Insider.

В первую очередь американка обратила внимание на то, что после ребрендинга из меню исчезли «Хэппи Мил», «Биг Мак» и «Макфлури». Одним из наиболее заметных изменений, по ее мнению, также стала упаковка. Теперь она белая, и на ней нет логотипов.

Журналистка призналась, что она не завсегдатай «Макдоналдса», но у нее очень яркие детские воспоминания о еде из этого заведения. Она решила воссоздать свой стандартный заказ из прошлого и начала с основного блюда быстрого питания — чизбургера. По словам девушки, булочка и сыр были совершенно такими же, как и в оригинальном блюде, но котлета показалась ей менее соленой. Она также заявила, что в бургере не было ломтика маринованного огурца. Замена «Филе-о-Фиш» — «Фиш Бургер» — приятно удивила американку. По ее словам, бургер ничуть не изменился. «Булочка, рыба — все то же самое, вплоть до слегка загадочного белого соуса», — отметила она.

Картофель фри показался журналистке менее соленым и хрустящим, чем она ожидала. А вот наггетсы не разочаровали. «Они хрустящие, курица нежная, и у них такая же причудливая форма, как всегда», — констатировала она.

Мороженое во «Вкусно — и точка» поставляется в стаканчиках меньшего размера, чем в «Макдоналдсе», указала девушка. «Это был разочаровывающий финал», — добавила она, отметив при этом, что на вкус мороженое осталось таким же вкусным.

«Мой вердикт? Вкус нового российского “Макдоналдса” практически такой же, как и раньше. Как будто почти ничего не произошло», — резюмировала американка.

Лично я не так самоотвержен, как эта журналистка — еду из Макдака пробовать не хочу и не буду. Что касается названия, то оно меня тоже коробит, как и всех, однако я не маркетолог — может быть, такой и была задумка. В любом случае народ скоро начнёт сокращать, и вот это сокращение станет новым реальным названием заведения. Как именно будет сокращать, до «точки», «кучки» или ещё как-нибудь, пока неясно.

Напомню, кстати, что Макдональдс в России и в США — два совершенно разных по уровню заведения. В российских Макдаках делают еду вредную, но ресторанного качества, без скидок. Американские Макдаки по уровню больше похожи на забегаловки для бомжей — обедать там приличный человек будет разве что от отчаяния.

2. «Их нравы» (ссылка):



Шведский бренд продуктов питания на растительной основе Oumph! создал необычный бургер со вкусом человеческого мяса, который на прошлой неделе выиграл Серебряного льва за развитие бренда на Фестивале творчества «Каннские львы».

Если вы обеспокоены тем, что специальное причудливое «мясо» может быть недостаточно реалистичным, не бойтесь — представитель компании сказал, что они сделали все возможное, чтобы убедиться, что оно максимально реалистично, воссоздав его из сои, грибов и пшеничного белка, а также растительных жиров и «таинственной смеси специй».

Несмотря на жуткое на первый взгляд сходство с человеческой плотью, пресс-секретарь уверяет, что «при разработке этого продукта никто не пострадал».

Возможно, совсем даже не плохо, что западные фастфудни ушли из России. Как знать, какие продукты они стали бы навязывать россиянам.

3. Историк Сергей Цветков указывает, что то самое «Баварское», которое стало в советские времена недосягаемым эталоном качества, до революции 1917 года считалось дешёвым пойлом (ссылка).



Приятно видеть, что Россия постепенно выздоравливает, и что отечественная еда снова занимает достойное место в наших сердцах и в наших желудках.



Русские могут делать хорошие продукты, это нормально и правильно. Могут и плохие, конечно же, но тут уже наступает зона ответственности покупателей. Голосуйте рублём за качественную и вкусную еду, тогда плохая еда уйдёт с прилавков сама собой.