Шок! В Сеть просочился снимок облысевшего Киркорова

В День семьи, любви и верности 55-летний Филипп Киркоров предался ностальгии. Певец опубликовал в популярной социальной сети несколько снимков, которые были сделаны больше 10 лет назад. Некоторые фото очень удивили поклонников знаменитого артиста.

Например, публику шокировал кадр, на котором он запечатлен без волос на голове рядом с Джорджо Армани. Снимок был сделан для журнала L’Officiel в 2009 году. Тогда артист облысел с помощью машинки для стрижки волос. Непривычно видеть Филиппа таким, ведь большую часть своей карьеры певец выступает и выходит в свет с шевелюрой.

К слову, и образ у Киркорова на этом фото необычный. Певец любит одеваться ярко и порой слишком вызывающе (особенно для выхода на сцену), но тогда исполнитель примерил белый джемпер, черный пиджак и обычные синие джинсы. Надо сказать, что простая и элегантная одежда очень идет поп-королю.

Ранее Филипп Киркоров ответил критикам его невероятных нарядов. Певец не стыдится того, что часто выглядит как клоун. Раньше артист, примеряя образы, ровнялся на мировых звезд: например, Элвиса Пресли и Майкла Джексона. Слова поп-короля приводили “Дни.ру”.