 

Полиция проверяет информацию об инциденте в районе станции метро “Пролетарская”

08.07.2022, 20:48, Разное
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В Москве возле станции метро “Пролетарская” Таганско-Краснопресненской линии возник конфликт между несколькими гражданами, который перешел в массовую драку. В настоящий момент полиция ведет проверку из-за инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Судя по видеокадрам, которые появились в телеграм-каналах, в массовой драке в 3-м Крутицком переулке
участвовали более 10 человек. Один из них даже стал стрелять. В полиции узнали об инциденте примерно в 15:00. “В настоящее время на месте работает следственно оперативная группа”, – сообщили в ведомстве.

Также там добавили, что никаких сообщений из медучреждений не было. Сейчас уточняются все обстоятельства случившегося.



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