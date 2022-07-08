Более 20 000 порций мороженого раздадут на Северном речном вокзале в Москве 9 июля

Об этом рассказал ТАСС в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам дорожного движения Максим Ликсутов.

“День московского транспорта был учрежден мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. Каждый год мы готовим большой праздник для жителей, стараемся, чтобы каждый мог найти что-то. что-то по душе и хорошо провести время.В этом году одной из главных локаций праздника станет Северный речной вокзал, развлечения продлятся до вечера. Там будут спортивные и детские мероприятия, концерт, водное шоу. Также раздадут более 20 000 порций мороженого, обязательно приходите”, – Ликсутов.

рассказали в пресс-службе “Мосгортранса”, отметив, что мероприятия в честь Дня московского транспорта на Северном речном вокзале начнутся с утра и продлятся весь день… Также подготовлены развлечения для детей. Кроме того, в течение дня будет работать школа безопасного электровождения и карнавал на пластиковых досках. Вечером состоятся выступления диджеев, джазовый концерт и ночное водное шоу.