 

Более 20 000 порций мороженого раздадут на Северном речном вокзале в Москве 9 июля

08.07.2022, 20:40, Разное
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Об этом рассказал ТАСС в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам дорожного движения Максим Ликсутов.
“День московского транспорта был учрежден мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. Каждый год мы готовим большой праздник для жителей, стараемся, чтобы каждый мог найти что-то. что-то по душе и хорошо провести время.В этом году одной из главных локаций праздника станет Северный речной вокзал, развлечения продлятся до вечера. Там будут спортивные и детские мероприятия, концерт, водное шоу. Также раздадут более 20 000 порций мороженого, обязательно приходите”, – Ликсутов.

рассказали в пресс-службе “Мосгортранса”, отметив, что мероприятия в честь Дня московского транспорта на Северном речном вокзале начнутся с утра и продлятся весь день… Также подготовлены развлечения для детей. Кроме того, в течение дня будет работать школа безопасного электровождения и карнавал на пластиковых досках. Вечером состоятся выступления диджеев, джазовый концерт и ночное водное шоу.



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