 

Toyota отзывает в России более 3500 автомобилей Lexus Toyota

08.07.2022, 20:40, Разное
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Официальный представитель Lexus в России, отзывает 3864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, проданных с июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта в пятницу.
Автомобили отзывают из-за неисправности системы курсовой устойчивости (VSC). Понятно, что при выполнении водителем алгоритмического действия система VSC может быть остановлена ​​по умолчанию из-за особенностей программного обеспечения ЭБУ системы противоскольжения. Все автомобили будут перепрограммированы блоком управления тормозной системой, говорится в заявлении федерального агентства.

Всем владельцам отозванной техники будет рекомендовано доставить технику к ближайшему дилеру для проведения ремонтных работ, говорится в сообщении Росстандарта. Кроме того, владельцы транспортных средств могут сами определить, нуждается ли их автомобиль в отзыве, на сайте Росстандарта, сравнив VIN-код своего автомобиля с сопроводительным перечнем объектов отзывной программы, не дожидаясь новостей от официальных дилеров. В сообщении говорится, что ремонт будет проведен бесплатно.

Источник: tass.ru



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